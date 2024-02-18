В течение 18 февраля россияне 12 раз обстреляли Сумщину – зафиксирован 81 взрыв, - ОВА

В течение дня россияне совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 81 взрыв из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Обстрелам подверглись Хотинская, Николаевская сельская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.