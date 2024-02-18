Неизвестные взломали сайт Liga.net и X(Twitter) УП

"Украинская правда" заявила, что ее аккаунт в X(Twitter) был сломан. Издание Liga.net сообщило о взломе их сайта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП и Liga.net в фейсбуке.

"В воскресенье вечером редакция потеряла доступ к аккаунту УП в соцсети Х, а на странице начали появляться фейки. В частности, там была размещена фейковая информация о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке", - рассказали в "Украинской правде".

В издании Liga.net отметили, что 18 февраля в 14:30 на сайте LIGA.net появилась фейковая новость о якобы "разгроме" российскими оккупантами элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.

"Редакция LIGA.net не причастна к публикации российской дезинформации, сайт был сломан неизвестными. Фейковая новость была оперативно снята с новостной ленты, однако некоторое время она все же была активной, а также автоматически распространилась в аккаунте LIGA.net в соцсети Х (бывший Twitter ). LIGA.net просит прощения у читателей и расследует, где есть пробелы в безопасности, чтобы исправить ситуацию и не допустить ее повторения" - подчеркнули в издании.

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