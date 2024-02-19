Атаку на украинские медиа совершили российские хакеры, - Госспецсвязи

Российские хакеры совершили атаку на ряд известных украинских медиа, специалисты уже исследуют этот инцидент.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила в Телеграме Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

"Россия продолжает информационную войну против нашего государства. Сегодня российские хакеры совершили очередную атаку на ряд украинских медиа и разместили на их ресурсах фейковую информацию", - отметили в службе.

Сообщается, что в правительственную команду реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующую при Госспецсвязи, уже обратились представители изданий Liga.net, "Украинская правда", "Апостроф" и "Телеграф".

В случае подозрения на хакерскую атаку, CERT-UA призывает сразу обращаться к специалистам команды.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 18 февраля издание LIGA.net заявило, что неизвестные взломали его сайт и опубликовали там фейковую новость о якобы "разгроме" элитных подразделений Вооруженных сил Украины в Авдеевке Донецкой области. "Украинская правда" проинформировала о взломе ее аккаунта в соцсети Х. На странице издания тоже появился фейк о "разгроме" элитных подразделений ВСУ в Авдеевке.