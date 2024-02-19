Мобилизированные башкиры избегают участия в боях, - Центр нацсопротивления

Мобилизированные в армию РФ башкиры пытаются избежать участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что на фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова, мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боевых действиях.

"После ареста Ф.Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Протесты охватили значительную территорию Башкортостана, включая Уфу, столицу региона", - пишут в Центре.

Там говорят, что в армии оккупантов есть соответствующие преференции по этническому признаку. Так, офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и около Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

"Таким образом, они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. На этом фоне военнослужащие россияне уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей", - подчеркивают в сообщении.

Читайте также: Российские полицейские рекрутируют украинских школьников в учебные заведения РФ, - Центр нацсопротивления