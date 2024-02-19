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Мобилизированные башкиры избегают участия в боях, - Центр нацсопротивления

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цнс
Мобилизированные в армию РФ башкиры пытаются избежать участия в боевых действиях.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

В сообщении говорится, что на фоне протестов в Башкортостане, спровоцированных задержанием местного экоактивиста и одного из лидеров башкирского национального движения Фаиля Алсинова, мобилизованные башкиры пытаются избегать прямого участия в боевых действиях.

"После ареста Ф.Алсинова и приговора его к четырем годам колонии, российская полиция массово применила силу в отношении протестующих. Протесты охватили значительную территорию Башкортостана, включая Уфу, столицу региона", - пишут в Центре.

Там говорят, что в армии оккупантов есть соответствующие преференции по этническому признаку. Так, офицеры башкирской национальности переводят своих земляков в небоевые подразделения и постоянно поощряют наградами. В частности, башкиры переместились во второй эшелон на Кременском направлении и около Авдеевки, ограничившись лишь логистической поддержкой и ремонтно-эвакуационным обеспечением передовых подразделений россиян.

"Таким образом, они пытаются максимально уберечь мобилизованных башкиров, чтобы продолжить народно-освободительное движение в Башкортостане. На этом фоне военнослужащие россияне уже неоднократно имели конфликты с представителями татарских национальностей", - подчеркивают в сообщении.

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Топ комментарии

  • Олександр САТ РЕМ
    А всім любітєлям 3,14діти про бурятів , чеченів і т.д варто нагадати , що манкуртів українського походження в московитській армії - більше чим мабуть корінних росіян.
  • Олександр САТ РЕМ
    Башкири більше сотні років воювали за незалежність проти Московії..

    "Славаних прадідів великих правнуки погані"

    Одна з самих великих помилок україньскої влади в зовнішній політиці - мазати одним гівном з москалями - поневолені малі національні народи Рабсійської ********* ...

    Потрібно ідеологічно та збройно створювати , розвивати та підтримувати боротьбу за незалежність малих народів проти московитських окупантів .

    А не бути москалями і елєхторатом Зебільскього - хейтити віх "чорножопими" , вузькоокимм і т.д .
  • Стицько c084f514
    Недооцінка ворога - це прямий шлях до поразки. Істина стара, як світ.

    Це знають, навіть, в школі малі діти,
    Що краще перебдіть, ніж недобдіти. (с).
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