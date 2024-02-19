Члены НАТО говорят об очень вероятном нападении России на одного из них, - Bloomberg о конференции безопасности в Мюнхене

По данным Bloomberg, на Мюнхенской конференции безопасности представители стран-членов НАТО в частных разговорах обсуждали необходимость подготовки к возможному нападению России на одну из них на фоне сомнений в роли США в защите Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники

В публикации с заголовком "Союзники Украины моделируют мир, в котором США отступают", издание отмечает, что "члены НАТО теперь говорят в частных разговорах о российском нападении на одного из них как об опасности, требующей немедленного ответа, поскольку они все больше сомневаются в том , что США сохранят свою традиционную роль в защите Европы как части Альянса".

Растущая тревога его (Байдена – ред.) европейских союзников вытекает из осознания того, что они находятся в моменте, когда Россия ободрена своими успехами на поле боя, США могут уменьшить поддержку их региона, а они сами сделали слишком мало для подготовки.

Этот пессимизм доминировал в разговорах в эти выходные на Мюнхенской конференции по безопасности, где лидеры и представители оборонных ведомств собрались, чтобы подвести итоги наибольших геополитических угроз в мире.

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"Присутствующие высокопоставленные должностные лица в сфере безопасности выразили обеспокоенность по поводу неспособности США предоставить миллиарды долларов на финансирование Украины и заявили, что они планируют сценарии, в которых именно это ухудшение поддержки может подтолкнуть Россию к прямому нападению на союзника по НАТО", - отмечается в статье.

Издание отмечает, что по словам одного из должностных лиц, по сравнению с решимостью предыдущих встреч, в этом году в Мюнхене царила неопределенность.

"Я не могу предположить, может ли произойти нападение на территорию НАТО и когда именно. Но это может произойти через пять-восемь лет", - сказал в интервью Bloomberg министр обороны Германии Борис Писториус.

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Сенатор-республиканец от штата Огайо Джей Ди Вэнс, противник помощи Украине и близкий союзник Дональда Трампа, выразил мнение многих членов своей партии, когда заявил, что его стране нужно переориентировать свою внешнюю политику на Азию, оставив меньше ресурсов в поддержку Европы.

"Проблема Европы состоит в том, что она не обеспечивает достаточного сдерживания самостоятельно, потому что она не проявляет достаточной инициативы. Американское одеяло безопасности позволило европейской безопасности атрофироваться", - сказал Вэнс на панельной дискуссии в Мюнхене.

По словам одного из высокопоставленных помощников конгрессменов, даже если финансирование для Украины со стороны США поступит, оборудование не сразу попадет в Украину. В частности, издание пишет о необходимости ракет противовоздушной обороны, "нехватка которых уже привела к серьезным убыткам от российских ракетных обстрелов".

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