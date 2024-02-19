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Задержка западной помощи позволяет армии РФ наступать по нескольким направлениям, - ISW

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рф,армія
Задержки с предоставлением странами Запада военной помощи Украине способствуют тому, что Россия начинает наступательные операции на нескольких участках линии фронта

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что сейчас российская армия наступает по меньшей мере на трех направлениях:

  • вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана;
  • в Авдеевке и вокруг нее;
  • около Работино на западе Запорожской области.

По оценкам ISW и нескольких украинских и западных источников, задержки с оказанием западной помощи в сфере безопасности, а именно - артиллерийских боеприпасов и критически важных систем противовоздушной обороны, помешали украинским войскам защитить Авдеевку от российского наступления.

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Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией.

ISW считает, что это российское наступление, вероятно, помешает украинским войскам подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.

Украина пострадает, если просто окопается и попытается обороняться до конца 2024 года, как за это выступают некоторые западные государства и аналитики.

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