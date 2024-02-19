Украина может стать членом Европейского Союза и НАТО, но уже после окончания войны с Россией, - Таяни
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Членство в НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
"Месседж для России очень четкий: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал он.
Однако членство в НАТО невозможно, подчеркнул Таяни, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.
"Мы должны быть очень осторожными", – сказал глава МИД Италии и добавил, что ситуация, когда полноправный член НАТО в состоянии войны с Россией, "означает Третью мировую".