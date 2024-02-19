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Украина может стать членом Европейского Союза и НАТО, но уже после окончания войны с Россией, - Таяни

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антоніо,таяні
Членство в НАТО невозможно, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

"Месседж для России очень четкий: Украина будет членом Европейского Союза, а затем мы работаем над тем, чтобы Украина стала членом НАТО", – сказал он.

Однако членство в НАТО невозможно, подчеркнул Таяни, пока Украина находится в состоянии войны с Россией.

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"Мы должны быть очень осторожными", – сказал глава МИД Италии и добавил, что ситуация, когда полноправный член НАТО в состоянии войны с Россией, "означает Третью мировую".

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Топ комментарии

  • Eugene Bright
    "Месидж для Росії дуже чіткий: Україна буде членом Європейського Союзу,а потім ми працюємо над тим, щоб Україна стала членом НАТО", - сказав він. Проте, членство в НАТО неможливе, підкреслив Таяні, поки Україна перебуває у стані війни з Росією. "

    Ну так, меседж для раісі дуже чіткий - затягнути війну в Україні усіма можливими засобами і будь-яким коштом. Ох..ний меседж, я б сказав. Чіткіше просто бути не може.
  • Петр Запорожченко
    Підер@си!
    Після війни з Росією,нам і ***** НАТО не потрібне!
    Захищати підарасов!???
  • Eugene Bright
    І це непогане питання.
    Особисто я не можу уявити як якась умовна Угорщина воює за Латвію, а Словаччина за Естонію. Чи німці за поляків йдуть вмирати. А ми вже бачили, як в світі дотримуються договорів, пактів, меморандумів тощо, не думаю що 5 стаття НАТО - це щось особливе на що можна не покласти х... як це зробили вже на купу макулатури.
    Щось мені підказує, що Польща і країни балтії це вже теж починають розуміти.
    НАТО - така ж шляпа як і решта недіючих організацій, які типу працюють тільки тоді, коли в них нема потреби. Ну як ООН. Проблема тільки в тому, що нічого кращого на заміну поки нема і НАТО ще не повністю публічно всралося. Але варто русні напасти на ту ж Литву і одразу стане зрозуміло чи НАТО взагалі чогось варте.
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