За сутки на фронте 80 боевых столкновений, ночью враг атаковал Украину 4 БПЛА, - Генштаб

Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по многочисленным гражданским объектам нашего государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть раненые и погибшие среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БПЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА.

Авиационным ударам подверглись: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Желанное, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

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Под артиллерийским огнем оказались более 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на Севере

В зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перебрасывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

Боевые действия на Востоке

В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении враг 2 раза пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника около Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага около Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

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На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

Обстановка на Юге

На Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работино Запорожской области.

В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на большие потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за минувшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.