Общие боевые потери РФ с начала войны – около 403 720 человек (+1290 за сутки), 6498 танков, 9733 артсистемы, 12232 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 403 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляют:

личного состава – около 403 720(+1290) человек,

танков ‒ 6 498 (+11) единиц,

боевых бронированных машин ‒ 12 232 (+34) единицы,

артиллерийских систем – 9 733 (+24) единицы,

РСЗО – 986 (+2) единиц,

средств ПВО ‒ 674 (+0) единицы,

самолетов – 336 (+1) единиц,

вертолетов – 325 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) единиц,

крылатых ракет ‒ 1 898 (+0) единиц,

кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,

подлодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 12 767 (+31) единиц,

специальной техники ‒ 1 545 (+5) единиц.

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