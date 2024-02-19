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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 403 720 человек (+1290 за сутки), 6498 танков, 9733 артсистемы, 12232 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

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техніка,знищення
С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 403 720 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 403 720(+1290) человек,
  • танков ‒ 6 498 (+11) единиц,
  • боевых бронированных машин ‒ 12 232 (+34) единицы,
  • артиллерийских систем – 9 733 (+24) единицы,
  • РСЗО – 986 (+2) единиц,
  • средств ПВО ‒ 674 (+0) единицы,
  • самолетов – 336 (+1) единиц,
  • вертолетов – 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) единиц,
  • крылатых ракет ‒ 1 898 (+0) единиц,
  • кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,
  • подлодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12 767 (+31) единиц,
  • специальной техники ‒ 1 545 (+5) единиц.

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Втрати ворога за добу

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Топ комментарии

  • Олександр 70a2e6da
    Утилізація орків йде успішними темпами. А значить ще не вмерла Україна !
  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3648 день москальсько-української війни.
    107!! одиниць техніки, 1! пєпєлац та 1290!!! чумардосів.
    Арта 24!, броня 45!, логістика 31!.
    Рахунок ППО спецтехніка 0 - 5.

    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

    P.s. 403 000!!! це більше, ніж таке місто як Брянськ ...
  • Only
    Гарна спроба зняти провину за смерті в Україні з русні на чолі з Х.йлом, і перенести її на Українську владу.

    Але незалік.

    До речі - а скільки "поклали"?
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