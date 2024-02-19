Общие боевые потери РФ с начала войны – около 403 720 человек (+1290 за сутки), 6498 танков, 9733 артсистемы, 12232 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА
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С начала полномасштабного вторжения РФ украинские защитники ликвидировали около 403 720 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.02.24 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 403 720(+1290) человек,
- танков ‒ 6 498 (+11) единиц,
- боевых бронированных машин ‒ 12 232 (+34) единицы,
- артиллерийских систем – 9 733 (+24) единицы,
- РСЗО – 986 (+2) единиц,
- средств ПВО ‒ 674 (+0) единицы,
- самолетов – 336 (+1) единиц,
- вертолетов – 325 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 460 (+11) единиц,
- крылатых ракет ‒ 1 898 (+0) единиц,
- кораблей/катеров ‒ 25 (+0) единиц,
- подлодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 767 (+31) единиц,
- специальной техники ‒ 1 545 (+5) единиц.