В Республиканской партии США есть "путинское крыло", - CNN

Бывшая представительница республиканцев Лиз Чейни предупредила о "путинском крыле" в Республиканской партии после того, как бывший президент Дональд Трамп отреагировал на смерть откровенного критика Кремля Алексея Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, до какой степени у вас сейчас есть путинское крыло в Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла состоит в том, чтобы путинское крыло Республиканской партии не захватило Западное крыло Белого дома", - заявила Чейни.

CNN обращает внимание, что президент США Джо Байден и Трамп по-разному отреагировали на смерть Навального в российской колонии.

Байден в своих комментариях в Белом доме после объявления о смерти Навального решительно возложил вину на "Путина и его головорезов": "Не совершайте ошибки: Путин несет ответственность за смерть Навального. Путин несет ответственность. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть".

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Между тем Трамп ничего не сказал непосредственно о Навальном в сообщении, которое его кампания назвала официальным ответом на смерть оппозиционера. Он более 20 раз публиковал сообщения на различные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов. Кроме того, в этом месяце экс-президент США заявил, что будет поощрять Россию атаковать союзников по НАТО, которые мало платят.

Чейни сказала, что этим он фактически дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут придерживаться своих обязательств перед НАТО.

Она назвала комментарии Трампа "опасными" и сказала, что они демонстрируют "полное непонимание роли Америки в мире".

Чейни также заявила, что еще не приняла решения о том, будет ли она баллотироваться в президенты как третья сторона, но заверила, что сделает "все необходимое, чтобы победить Дональда Трампа".