Российские войска наступают сразу на пяти направлениях, - The New York Times
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
Оккупационные войска агрессора России после захвата Авдеевки пытаются прорвать оборону на Авдеевском, Марьинском, Работинском, Кременском и Бахмутском направлениях. РФ накопила до 40 тысяч военных в районе Мариуполя и около 110 тысяч - в Купянске и Лимане. Таким образом, россияне пытаются вернуть территории, которые Украина освободила во время контрнаступлений в 2022 и 2023 годах.
Битва за Авдеевку: захват города и потери армии РФ
"Россияне захватили давнюю украинскую крепость. Сейчас город разрушен, но в течение большей части десятилетия украинский контроль над ним подрывал критические логистические операции России. В последние недели российские войска прорвали критическую линию поставок и создали угрозу окружения", - пишут журналисты NYT.
Также указывается, что пока неясно, как оккупанты будут дальше развивать свое наступление на Авдеевском направлении, и насколько хорошо ВСУ укрепили свои следующие линии обороны. Следом идут большие населенные пункты, где проживают десятки мирных жителей. Расстояние – 55 км на западу.
Отмечается, что ликвидировано около 50 тысяч российских военных. Несмотря на большие потери ранеными и убитыми, командиры продолжали применять тактику массированных пехотных штурмов.
"Даже если линия фронта стабилизируется после того, как россияне захватят город, его падение позволит российским военным более эффективно перемещать войска и технику для наступлений по другим направлениям", - пишет NYT.
Марьинка и Угледар
Разрушенная Марьинка сейчас является базой для российских атак. После двух лет российских бомбардировок и боев от города остались руины. Но захват города позволил россиянам обратить внимание на еще одну важную украинскую крепость – Угледар.
В прошлом году россияне неоднократно пытались атаковать Угледар с юга и понесли катастрофические потери, включая сокрушительное поражение в одном из крупнейших танковых сражений войны.
"Но когда Марьинка - под контролем, россияне атакуют Угледар с севера. Сейчас они продвигаются через село Новомихайловка, что примерно в 20 километрах к северо-востоку.
Воюющие в районе Угледара солдаты сказали, что падение Авдеевки, что в 140 км к северо-востоку, скорее всего, освободит российские силы для усиления атак с севера", - отмечаются журналисты NYT.
Армия РФ пытается вернуть Работино Запорожской области
Оккупанты стремятся восстановить позиции в районе Работино Запорожской области, чтобы вернуть районы, которые ВСУ освободили во время прошлогоднего контрнаступления. Там войска РФ собрали еще больше сил, чем в Авдеевке.
"Похоже, что россияне задались целью штурмом добиться там какого-то успеха, как они пытались это сделать в Авдеевке", - информирует спикер группировки "Таврія" Дмитрий Лыховий.
Кременная и Бахмут
Вражеские силы давят на Кременную, чтобы вернуть контроль над территориями, которые они потеряли в конце 2022 года.
"В прошлом году небольшая территория переходила из рук в руки, несмотря на интенсивные бои в лесополосах вдоль фронта на этом направлении. Теперь Россия снова начинает двигаться вперед, хотя и медленно, вопреки ожесточенному сопротивлению Украины", - пишет NYT.
Отмечается, что на севере, в сторону Купянска и Лимана, россияне сосредоточили около 110 тысяч войск.
Российские войска уничтожили и захватили Бахмут еще в мае прошлого года. Там враг перехватил инициативу, и надежды на контратаки вокруг флангов пока утихли.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сказал, что оккупанты намерены прорвать оборону вокруг Часова Яра, чтобы получить контроль над высотами и наносить удары из артиллерии по Краматорску.
По оценкам Киева, на Бахмутском направлении собрано около 62 тысяч оккупантов.
"Ситуация напряженная, требует постоянного мониторинга общей ситуации и оперативного принятия решений на месте", - подчеркнул Сырский.