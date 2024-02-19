Россияне увеличили количество обстрелов Луганщины, в выходные выпустили около 1500 снарядов

В выходные россияне усилили артиллерийский и минометный обстрел Луганщины, зафиксировано более 350 обстрелов

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

"Враг усилил не только атакующее давление на Белогоровку, но и артиллерийское и минометное - по всей полосе нашей ответственности. За субботу и воскресенье россияне совершили там более 350 обстрелов, направив по позициям украинских защитников более 1 350 снарядов. Так, вчера под огонь противника попали Макеевка и Белогоровка. Несмотря на постоянные штурмы и авиационные налеты на этот населенный пункт, наши военные крепко держат оборону", – говорится в сообщении.

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