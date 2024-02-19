Республиканка Чейни призвала спикера Джонсона действовать: Не делайте того, что от вас хотят Путин и Трамп

Республиканка Лиз Чейни призвала спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона не подчиняться Дональду Трампу, а отозвать Палату представителей с каникул и проголосовать за законопроект о помощи Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politiko.

Чейни призвала Джонсона поставить на голосование сенатский законопроект о помощи Украине – даже если это означает для него риск потерять свое спикерское кресло.

"Он должен понять, что оно того стоит, даже если ему придется потерять свое спикерское кресло, чтобы убедиться, что свобода выживет, чтобы Соединенные Штаты Америки продолжали играть свою лидерскую роль в мире", - подчеркнула она.

В 2019-2021 годах Чейни была спикером Палаты представителей. Ее отстранили от должности после того, как она отказалась ослабить критику Трампа после штурма Капитолия 6 января. Чейни призвала Джонсона не подвергаться давлению извне.

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"Ему придется объяснять будущим поколениям, своим детям, своим внукам, правильно ли он поступал, был ли он силой добра и помогал делу свободы, или он продолжал идти по этому пути трусости и делать то, что хотели от него Дональд Трамп и Владимир Путин", – сказала Чейни.