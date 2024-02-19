Украина в течение 5 месяцев готовилась к отражению полномасштабной агрессии РФ, - Сухопутные войска

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк заявил, что Вооруженные силы Украины готовились к отражению полномасштабной агрессии России в течение пяти месяцев.

Об этом Павлюк заявил в интервью "Радіо Свобода", передает Цензор.НЕТ.

По его словам, он был назначен командующим Операцией объединенных сил в июле 2021 года, после проведения анализа уже осенью понимал "очень большую вероятность, что будет полномасштабная война".

"О ее масштабах было еще трудно понимать, но (то), что она, как минимум, захватит территорию Луганской и Донецкой области – это было очевидно. Потому что мы анализировали действия противника, его соответствующие превентивные меры, его разведывательные функции, которые выполняли они на территории, вдоль всей линии столкновения, вдоль границы", – отметил он.

Также читайте: Павлюк прокомментировал свое назначение на пост командующего Сухопутными войсками.

Павлюк отметил, что были все признаки, что украинские войска встретят врага не только из временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей из группировок "Л/ДНР", но и с территории России.

"Поэтому уже с осени мы приступили к выполнению определенных действий для того, чтобы успешно встретить и нанести ему максимальное поражение. Понимая, что соотношение сил и средств было и будет не в нашу пользу, но у нас все равно вариантов не было – мы должны были выстоять, потому что за нами была вся Украина. Поэтому в течение пяти месяцев мы готовились к отражению полномасштабной агрессии", - рассказал командующий Сухопутными войсками.

Он отметил, что уже в январе-феврале 2022 года мы получали телеграммы от Главного управления разведки, в которых предполагалось, что такой вариант возможен.

Читайте также: Вывод украинских войск из Авдеевки завершен, - пресс-секретарь ОСГВ "Таврія" Лыховий

"И на февраль месяц мы сделали максимально все, чтобы достойно встретить врага: все позиции были максимально усилены, просчитаны все возможные варианты действий, перемещены все резервы – мы два раза, как минимум, проводили полномасштабную тренировку, а локальных тренировок было проведено очень много" , – рассказал Павлюк.

Однако, добавил генерал-лейтенант, это сыграло свою, возможно, решающую роль: в первый день, когда был нанесен удар по всем командным центрам, пунктам управления и местам возможного скопления украинских войск, все удары были уже по пустым местам.

Также читайте: Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр