Поражение Украины немедленно втягивает США в войну, об этом прямо сказал Путин, – республиканка Хейли
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет ABC News.
Хейли отметила, что президент США Джо Байден "ни разу не разговаривал с американским народом о том, почему Украина важна".
"Он ни разу не разговаривал с народом о происходящей с Израилем террористической деятельности и о том, почему Иран так опасен. Он не говорит об угрозах со стороны Китая. И когда вы не говорите об этих вещах с американским народом, они дистанцируются от этого", – сказала Хейли.
Она отметила, что когда американцы видят заявления 45 президента США Дональда Трампа о том, что его не беспокоит вторжение России в Украину, то должны осознавать, что это значит.
"И давайте напомним, что Путин сказал, что как только он захватит Украину, следующими будут Польша и страны Балтии. Теперь он рассылает солдат этими странами, равно как он это сделал с Украиной. И если это произойдет, то это страны НАТО. Это немедленно бросает Америку в войну. Необходимо обеспечить победу Украины во избежание дальнейшей войны. Сейчас Путин чувствует себя смелее, чем когда-либо", – заявила политик.
Хейли подчеркнула, что продление помощи Украине важно, чтобы избежать участия США в войне.
"Украина не просит войска, она просто просит технику и боеприпасы для победы в этой войне. Они имеют большую боевую силу. Нам нужно дать им то, что им нужно, чтобы они могли победить, чтобы мы могли предотвратить отправку наших военных мужчин и женщин воевать", – резюмировала она.