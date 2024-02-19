Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Запад был "слишком оптимистичен" в отношении войны РФ против Украины в 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Он признал, что Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам амуницию и подготовку, которые им нужны, они победят".

Теперь, добавил Бауэр, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году".

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасно", - пояснил адмирал.

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