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Запад был слишком оптимистичен по поводу войны РФ против Украины в 2023 году, - адмирал Бауэр

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Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что Запад был "слишком оптимистичен" в отношении войны РФ против Украины в 2023 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

Он признал, что Запад был "слишком оптимистичен в отношении войны в 2023 году", считая, что "если мы дадим украинцам амуницию и подготовку, которые им нужны, они победят".

Теперь, добавил Бауэр, "мы должны быть осторожны, чтобы не быть слишком пессимистичными в 2024 году".

"Сам факт, что Украина все еще является суверенным государством, и что украинцы вернули себе 50% того, что россияне забрали в 2022 году, прекрасно", - пояснил адмирал.

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Топ комментарии

  • Деніс Войцеховський
    якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть
    А ви дали? У потрібній номенклатурі й головне - кількості?
  • Maksim Perepelitca
    "якщо ми дамо українцям амуніцію та підготовку, які їм потрібні, вони переможуть". Джерело:

    Скоріш за все - так би й було ,, але ж не дали !! Вірніше - дали , але вже - КОЛИ . ! Тоді коли кацапи окопалися по вуха , і замінували все кругом . !
    Вас просили ще влітку 2022 р - дайте танки , ви їх надали аж через рік і в кількості - кіт наплакав . Вас просили надати достатньо арти і касетних *********** - ви надали , але запізнилися з цим десь на пів року . Те саме з ракетами . А літаків і досі нема .
    Ви хотіли щоб ЗСУ перемогли армію в рази більшу і озброєнішу одними джавелінами ? Так не буває .
  • shokolad
    а ви думали що ми кацапів капцями закидаємо?? Ви ростили монстра стільки десятиліть, дали змогу відновитися рашці у 90-х, коли вона мала б здохнути, а тепер "надто оптимістичними очікування"?? Світ занадто безтурботний став. Друга світова нічого не навчила((, "гітлери" час від часу будуть завжди.
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