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Спасти Мариуполь было невозможно, - Павлюк

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маріуполь
Мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны концентрация сил в Мариуполе Донецкой области составляла "где-то от одного к семи-десяти" в пользу врага, поэтому спасти город было невозможно: существующих в то время Сил обороны на этом направлении было недостаточно.

"Для прорыва и успешного контрудара нужны были три-четыре бригады, а была лишь неполная одна. Ударную [группировку] мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину", - подчеркнул Павлюк.

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Топ комментарии

  • CrossFirenko
  • Денис Александров 4c9f772b
    Вам Азовці заважали виконати обіцянки путіну!!! Вони тримали увесь південь всупереч вашим зрадам, і коли вже й ***** зрозуміло, що не може взяти сталь то ZVO віддало наказ здатись у полон бо все йшло не за оманським планом!!!
  • kelt kant
    Павлюк, тиб хоч не ганьбився та почитав що казав Редіс в своєму інтерв"ю Українській Правді, яке він дав ще будучи в Азовсталі. Так ось він напряму пов"язує оточення Маріуполя із здачею півдня і каже, що Маріуполь би не оточили, якби не був зданий південь. А південь здали бо розмінували там все що можна, а 24.02.22. коли вже стало зрозуміло, що кацапи починають вторгнення, безпосередньо з ОП була дана команда "мости не підривати", про що проговорився в 2022 Подоляк. Тож нащо ця жалюгідна брехня, Павлюк??? Чи з ОПи темники відпрацьовуєш, щоб зе-лідору та дєрьмаку тухєси прикрити??
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