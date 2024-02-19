Спасти Мариуполь было невозможно, - Павлюк

Мариупольская группировка спасла юг от полного отрезания Украины от Черного моря.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Радіо Свобода" рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк.

Он отметил, что в начале полномасштабной войны концентрация сил в Мариуполе Донецкой области составляла "где-то от одного к семи-десяти" в пользу врага, поэтому спасти город было невозможно: существующих в то время Сил обороны на этом направлении было недостаточно.

"Для прорыва и успешного контрудара нужны были три-четыре бригады, а была лишь неполная одна. Ударную [группировку] мы не смогли сделать, потому что пошла другая группировка, которую со стороны Харьковской области снова противник перегруппировал, сосредоточил и через Изюм нанес новый удар нам в спину", - подчеркнул Павлюк.

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