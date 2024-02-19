"Блокирование транспорта на польской границе будет иметь тяжелые последствия для обеих стран", - министр Кубраков

Сейчас со стороны польской стороны границы заблокированы шесть пунктов пропуска. Самая критическая ситуация на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков заявил о недопустимости блокады границы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

В социальных сетях распространяется видео, на котором толпа польских протестующих блокировала проезд автобусов с пассажирами. Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков провел срочные переговоры с Яцеком Северой, главой Бюро нацбезопасности Польши о недопустимости блокады границы, в частности, пассажирского транспорта. По словам Александра Кубракова, речь идет о прямой угрозе безопасности обороняющейся страны, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

"Подобные действия негативно влияют на наше противостояние общему врагу по имени россия. Женщины и дети, которые искали убежища от войны и в силу разных причин возвращаются домой, не могут становиться заложниками бизнес-интересов. Подобные акции и примеры негуманного отношения к украинцам на границе ЕС могут быть использованы российскими спецслужбами для раздувания искусственного конфликта между нашими странами. Мы ожидаем конкретных действий польских коллег по недопущению таких ситуаций и решению проблемы в целом", - отметил Александр Кубраков.

Между тем, заместитель министра Сергей Деркач находится на связи с заместителем министра инфраструктуры Польши Павелом Ганцажем и отмечает, что, несмотря на приостановку блокады со стороны польских перевозчиков, ситуация на границе становится все более критической.

"Сейчас с польской стороны границы заблокированы 6 пунктов пропуска. Самая критическая ситуация - на пункте пропуска "Ягодин – Дорогуск", где вообще прекратилось движение грузового транспорта. Там не пропускаются гуманитарные, скоропортящиеся грузы и топливо. Это - прямое влияние на нашу обороноспособность. Также через этот пункт пропуска из Украины не могут выехать пустые фуры, которые едут за критически необходимыми товарами: они вынуждены ожидать в более чем 15-ти километровой очереди для пустых фур на пункте пропуска "Нижанковичи - Мальховице", где временно приостановлена регистрация в еЧерга. Таким образом, водители буквально живут на дороге без нормальных условий", – подчеркнул Сергей Деркач.

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Министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков при включении в Национальный марафон "Единые новости" сообщил, что в январе экспорт агропродукции происходил преимущественно благодаря морским перевозкам и составил 6,7 млн тонн. Вместо этого транзитом прошло по территории Польши только 0,37 млн тонн агропродукции, что составляет около 5% от общего объема. При этом через территорию Польши в 2022 году мы экспортировали до 1 млн тонн агропродукции в месяц.

Это свидетельствует о том, что заявления польских аграрных ассоциаций по поводу перенасыщения их рынка - несправедливы.

По данным Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры Украины, посольство Украины в Польше 24/7 на связи с польской полицией и пограничной службой и немедленно реагирует на сообщения о попытках блокады пассажирского транспорта.

Напомним, сейчас заблокированы для свободного передвижения фур "Ягодин - Дорогуск", "Угринов - Долгобычев", "Устилуг - Зосин", "Шегини - Медика", "Рава-Руська - Гребенное" и "Краковец - Корчевая". Благодаря услуге еЧерга с украинской стороны границы нет физических очередей на выезд, на территории Польши на дороге ожидают около 3 тысяч фур.

Ранее сообщалось, что украинские экспортеры и перевозчики снова сталкиваются с блокировкой пунктов пропуска на западной границе, и альтернативный логистический маршрут из Украины в ЕС – речные перевозки по Дунаю.

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