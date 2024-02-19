Взрывы раздались в оккупированном Мариуполе
3 4797
Жители оккупированного Мариуполя сообщают о ряде взрывов в разных районах города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу горсовета.
"В оккупированном городе слышны взрывы. В районе поселка Рыбацкое вероятно сбит российский самолет", - говорится в сообщении.
Жители оккупированного города сообщили о взрывах в разных районах, оккупанты сообщают о работе ПВО.
По данным горсовета, предварительно над Мариуполем был сбит российский самолет.