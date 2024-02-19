Новости

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 грузовиков, - Госпогранслужба

4 805108
кордон,польща
Польские перевозчики продолжают ограничивать движение для грузовиков автодорогами, ведущими через пункты пропуска "Дорогуск - Ягодин", "Гребенное - Рава-Русская", "Медыка - Шегини", "Зосин - Устилуг", "Долгобычув - Угринов" и "Корчова - Краковец".

Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По его словам, участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях.

"18 февраля на направлении "Ягодин" грузовики вообще не пропускались. Легковые автомобили и автобусы оформляются в обычном режиме. По состоянию на утро в этих шести направлениях совокупно на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность пересечения границы около 2900 грузовиков, - рассказал Демченко.

Читайте также: Польские фермеры блокируют 6 КПП на границе с Украиной, в очереди более 3 тыс. грузовиков, - ГНСУ

По словам спикера ГПСУ, больше всего – на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец".

Демченко добавил, что наблюдается значительное уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу в сутки, особенно в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Бандерівець
    Купуючи польські товари і продукти ти підтримуєш поляків, які блокують кордон для українців!

    Не купуйте польські товари ! Бойкот !

  • Anri Kelman 3c1e7cc8
    Не купуйте польське! Ось в Іспанії ніколи не побачиш товари їхніх сусідів французів, португальців, італійців. А у нас чому навпаки???
  • polini orop
    У нас немає національної влади, тому нас і ніхто не поважає...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости