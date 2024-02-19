Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска, в очередях стоят около 3000 грузовиков, - Госпогранслужба
Об этом рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По его словам, участники блокады на территории Польши пропускают всего по несколько грузовых автомобилей в час в обоих направлениях.
"18 февраля на направлении "Ягодин" грузовики вообще не пропускались. Легковые автомобили и автобусы оформляются в обычном режиме. По состоянию на утро в этих шести направлениях совокупно на территории Польши в сторону Украины ожидают возможность пересечения границы около 2900 грузовиков, - рассказал Демченко.
По словам спикера ГПСУ, больше всего – на направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Краковец".
Демченко добавил, что наблюдается значительное уменьшение количества грузовиков, пересекающих границу в сутки, особенно в направлении пунктов пропуска "Ягодин" и "Шегини".