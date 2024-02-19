Украина может выиграть эту войну... Еще не поздно, - экс-посол США при НАТО Люте

Победа Украины жизненно важна для национальных интересов США, и для победы над Россией Вашингтон должен изменить подход к поддержке Киева, потому что именно неверный подход к оказанию военной помощи привел к "тупику на фронте",

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил посол США при НАТО в 2013-17 годах, генерал-лейтенант Дуглас Люте во время дискуссии в Атлантическом совете. Мероприятие было посвящено последствиям российской агрессии.

"Еще не поздно. Не воспринимайте отчеты за последние несколько месяцев с поля боя как индикаторы того, куда это движется или куда должно следовать. Украина способна победить!", - сказал Люте.

США необходимо изменить подход к поддержке Киева, чтобы Украина смогла победить Россию. Это отвечает национальным интересам Соединенных Штатов

"Даже если Конгресс одобрит дополнительную помощь, и даже если наши партнеры по коалиции сохранят свою поддержку, мы должны изменить наш подход не только по финансированию, но и по военной помощи. Мы должны отказаться от этого поэтапного, постепенного подхода, который был шаблоном в течение последних двух лет и в значительной степени привел нас туда, где мы сегодня", - отметил генерал.

"Мы предоставили Украине достаточно, чтобы не проиграть, но мало для победы"

Экс-посол США при НАТО отметил, что к ситуации "тупика" на фронте привела военная поддержка США в том виде, в каком она предоставлялась до сих пор.

"Украина платит непосильную цену за такой поэтапный подход. Время не на стороне Украины. Так что, когда мы говорим Украине, что будем с ней так долго, как потребуется, этого недостаточно. Мы должны быть с Украиной в таком количестве, в котором будет нужно ... А это не было нашей практикой в последние два года. Мы предоставили Украине достаточно, чтобы не проиграть, но мало для победы, и это должно измениться", - отметил Люте.

По словам генерала Люте, в этом году США должны предоставить Украине высокоточные ударные системы большой дальности необходимого количества и качества "чтобы изолировать российские силы... атакуя их командование, ударные силы и логистические возможности".

"Невозможно защитить украинские города от воздушного нападения только в месте прилета, нужно довести эту защиту до стартовых позиций, будь то на оккупированной Украине или даже, на мой взгляд, на территории России", - сказал Люте и добавил, что меры по увеличению ударов на дальнее расстояние помогут защитить украинское гражданское население и инфраструктуру.

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По мнению генерала, ударные системы большой дальности позволят воспользоваться слабыми местами российских войск, "их недисциплинированностью, отсутствием сплоченности, плохим руководством, плохой логистикой".

"Россия всегда имела армию, которая зависела от железнодорожной логистики. Железная дорога – постоянная цель. Ее можно атаковать, затем атаковать повторно, можно атаковать ремонтные бригады, и значительно препятствовать российской логистике, изолировать ее и сделать несостоятельными российских оккфупантов. Знаковым здесь является Керченский мост и железная дорога, которая поставляет Крым и позволяет продолжать российскую оккупацию", - подчеркнул генерал и отметил, что российская логистика очень уязвима к высокоточным ударам дальнего действия.

По словам Люте, долгосрочная ударная кампания сможет усилить слабые стороны российской армии, изолируя ее и делая нежизнеспособной:

"Такие ударные системы дальнего радиуса действия, как американские ATACMS и немецкие Taurus – доступны, и они эффективны, если мы предоставим их в достаточном количестве"