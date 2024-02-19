Украине нужны средства ПВО, это поможет победить Россию в войне, - аналитик Закхейм

Если не решить вопрос предоставления Украине надлежащих средств противовоздушной обороны, это приведет к победе России в войне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом во время дискуссии в Атлантическом совете заявил директор вашингтонского Института Рональда Рейгана Роджер Закхейм.

"Нам нужно продолжать поддерживать украинцев, чтобы они имели шанс на победу, иначе они проиграют. Одна из причин, по которой дополнительное финансирование должно быть одобрено, это – потому, что оно помогает усилить противовоздушную оборону в части предоставления систем Patriot", – заявил Закхейм.

Он добавил, что Украине нужна авиация, в том числе истребители F-16, и Украина должна иметь право наносить удары по российской территории. При этом Закхейм заявил, что если к работе украинцев с истребителями F-16 применят правило не поражать цели на территории России, это будет "рецептом для проигрыша" Украины в войне.

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"Получение Украиной F-16 будет иметь существенное влияние на поле боя, если им будет позволено целиться по российским позициям не только на украинской стороне, но и по другую сторону границы... Это - пропорциональное, последовательное право вооруженного конфликта, возможность нацелиться на врага, когда он нацеливается на вас со своей суверенной территории", – отметил аналитик.