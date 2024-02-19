Госпогранслужба пока не получала данных от Польши о полном блокировании границы, - Демченко

По состоянию на утро 19 февраля украинские пограничники не получали от польской стороны информации о полном блокировании границы, которая якобы должна начаться с 20 февраля.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

"Мы не получали информации о том, что будут заблокированы другие направления. Всего на границе с Польшей функционирует 9 направлений, 6 из которых на данный момент заблокированы или движение значительно усложнено. Среди них - 4 самых больших пункта пропуска, через которые могут пересекать границу грузовые транспортные средства весом более 7,5 тонн", - сказал Демченко.

Спикер уточнил, что остающиеся три направления имеют свои особенности: где-то могут пересекать границу только пустые транспортные средства весом более 7,5 тонн, другие - для движения меньших грузовых транспортных средств в обоих направлениях.

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