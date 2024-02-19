Уничтожены Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении

Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя – Су-34 и Су-35С.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", – говорится в сообщении.

По данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, их уничтожили на Восточном направлении.

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