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Уничтожены Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении

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Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя – Су-34 и Су-35С.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.

Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", – говорится в сообщении.

По данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, их уничтожили на Восточном направлении.

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Знищення літаків РФ

Топ комментарии

  • Sergii Ustim
    Гут, гут…
  • KosAn30 JT26
    Козломордые там тоже в трауре,жаль ракеты в отличии от надводных без камеры а так бы тож верещали потерь нет)
  • частный сектор
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