Уничтожены Су-34 и Су-35С российских оккупантов на Восточном направлении
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Силы противовоздушной обороны уничтожили два российских истребителя – Су-34 и Су-35С.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины уничтожили два российских самолета, которые наносили удары управляемыми авиабомбами по позициям наших войск.
Один истребитель-бомбардировщик Су-34 и один истребитель Су-35С", – говорится в сообщении.
По данным командующего Воздушными силами Николая Олещука, их уничтожили на Восточном направлении.