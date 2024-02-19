Новости

Украина срочно нуждается в боеприпасах, необходимо найти наиболее эффективный путь их закупки, - глава МИД Чехии Липавский

1 54813
ліпавський
Европейские страны должны найти самый эффективный путь для закупки боеприпасов для Украины, которая в них срочно нуждается.

Об этом заявил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По его словам, речь идет о глобальном рынке и нужно найти финансовые ресурсы для такой операции.

"Абсолютно понятно, что снаряды Украине нужны немедленно. Поэтому следует понимать это как призыв к международному сообществу и к европейским странам быть гибкими в том, чтобы найти путь к закупке этих боеприпасов, в котором Украина нуждается для защиты от России", – подчеркнул Липавский.

При этом он уточнил, что когда он говорит о "европейских" странах, не обязательно речь идет о ЕС.

"Поэтому давайте найдем наиболее эффективный путь для закупки этих боеприпасов", – добавил глава МИД Чехии.

Читайте также: В Мюнхене подписан меморандум о производстве в Украине боеприпасов немецким концерном Rheinmetall

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Web Sergii
    Просто береш у себе на складі, завантажуєш у вагони і відправляєш! Папірці будете потім перебирати! А то поки ви будете переберати папірці, прокладати маршрути і т.д. українці закунчуться і тоді почнуть закінчуватись європейці!
  • Redcar Ukraine
    так ніби Франція, Греція та Кіпр забанили цю ідею ( закупівля снарядів у 3-х сторін )
  • Віталій А
    Судячи з кількості заяв про це, чеська влада за нас переживає більше, ніж наша. Може, махнемся з чехами урядом і президентом хоч на пару місяців?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости