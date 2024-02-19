Архимандрит УПЦ (МП) из Херсона, благословивший Сальдо на фейковый референдум РФ, уведомлен о подозрении в госизмене и пособничестве оккупантам, - СБУ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательства государственной измены со стороны экс-настоятеля одного из соборов Херсонской епархии УПЦ (МП) Алексея, скрывающегося на левобережье региона. После захвата областного центра он поддержал российских захватчиков и вошел в ближайшее окружение изменника Сальдо, став его духовником, - говорится в сообщении.
Как выяснило следствие, архимандрит регулярно приглашал предателя Сальдо на богослужение в храме, а во время проповедей благословлял проведение незаконного референдума РФ по присоединению Херсонщины к стране-агрессору.
"Фигурант лично обращался к московскому патриарху Кириллу с просьбой включить местный собор в приход РПЦ. За переход клирика на сторону оккупантов они передали его собору захваченные территории Укртелекома и местных бизнесменов в центральной части Херсона", - рассказали в СБУ.
30 сентября 2022 года предатель был приглашен в георгиевский зал кремля для участия в "церемонии включения" временно захваченных регионов Украины в состав РФ. С декабря 2022 года настоятель храма находится под санкциями СНБО. Во время освобождения Херсона клирик вместе с российскими захватчиками скрылся на левобережной части южного региона, там он стал секретарем так называемой Скадовской епархии РПЦ.
СБУ заочно сообщила архимандриту УПЦ (МП) о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).