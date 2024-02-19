Кремль отправил спецотряды на оккупированные территории Украины для имитации поддержки Путина на "выборах", - ГУР
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.
"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.
Одной из задач этих отрядов является подача отчетности до 10 марта о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставление прогноза "поддержки" Путина.
Также в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины, предусматривающий возможность принять участие в незаконных "выборах" как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.
"Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий", - отмечают в ГУР МО.
В пресс-службе добавляют, что по приказу Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", согласно которой каждый житель временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей может "проголосовать" онлайн и "без регистрации".