Кремль отправил спецотряды на оккупированные территории Украины для имитации поддержки Путина на "выборах", - ГУР

Россия усиливает давление и активизирует меры по имитации так называемых "выборов" российского диктатора на оккупированных территориях. Для этого специально подготовленные отряды из Кремля отвезли на оккупированные территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГУР МО.

"Для создания фейковой картинки "поддержки" российского диктатора оккупанты отправили на порабощенные территории специально подготовленные отряды, которые будут курировать фальсификациями и следить за работами так называемых избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

Одной из задач этих отрядов является подача отчетности до 10 марта о готовности к "голосованию" работников предприятий на оккупированных территориях, а также предоставление прогноза "поддержки" Путина.

Также в Кремле утвердили новый "порядок" проведения "голосования" на ВОТ Украины, предусматривающий возможность принять участие в незаконных "выборах" как с российским, так и с украинским паспортом, ID-картой или другим документом, удостоверяющим личность.

"Такое решение свидетельствует о провале принудительной паспортизации на оккупированных территориях Украины, а также является очередным инструментом российских спецслужб для выявления "неблагонадежных" украинцев для осуществления репрессий", - отмечают в ГУР МО.

В пресс-службе добавляют, что по приказу Москвы оккупационные администрации и пропагандисты активно распространяют фейки о якобы "85% поддержки" Путина на ВОТ, а также продвигают так называемую систему "мобильный избиратель", согласно которой каждый житель временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей может "проголосовать" онлайн и "без регистрации".

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