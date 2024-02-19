Новости

Глава МИД Венгрии Сийярто выступил против введения очередного пакета санкций ЕС против РФ: Надо содействовать мирным переговорам

2 69934
сійярто
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто критикует планы ЕС ввести новый пакет санкций против РФ.

Об этом он сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Война в Украине влечет за собой все большее кровопролитие, больше смертей и больше разрушений. Однако, к сожалению, в повестке дня нет никакого предложения, которое имеет целью создание мира. На самом деле - наоборот: еще раз подтверждается, что Европейский Союз, страдая от военного психоза, хочет пойти навстречу Вашингтону, либеральным СМИ и общественным организациям, приняв очередной пакет санкций, в этот раз, по общему признанию, бессмысленный", - отметил министр.

По словам Сийярто, вторая годовщина полномасштабного вторжения РФ в Украину "должна стать поводом для того, чтобы побуждать к европейским решениям помочь содействовать прекращению огня и мирным переговорам".

Читайте также: Россия не представляет угрозы безопасности ни одной страны-члена НАТО, - глава МИД Венгрии Сийярто

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • иван пивень
    коли вже угорщині санкції впаяють? не набрид цей їх сморід?
  • Eugene Boyko 8ab5091e
    Хто знає, як угорською буде ПНХ, Сіярто?
  • Лис Микита 4754e778
    Спочатку відсосав у ху@ла на кільканадцять ярдів,а потім виступив,але видно,що спішив,бо не встиг рот помити.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости