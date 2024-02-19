Оккупанты проводят "зачистку" в Авдеевке и пытаются наступать на других направлениях, - спикер ОСГВ "Таврия" Лыховий

Сейчас оккупанты проводят "зачистку" в Авдеевке и, перегруппировавшись, пытаются проводить определенные наступательные действия по другим направлениям.

Об этом сообщил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лыховий, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Россияне проводят перегруппировку. Они достигли своих каких-то тактических целей на Авдеевском направлении. Они, проводят, к сожалению, имеют такую возможность проводить "зачистку" в Авдеевке. Потому что это все же город, значительная территориальная единица. Они, вероятно, будут перебрасывать какие-то подразделения на другие направления. Но пока прошло короткое время, чтобы это произошло", - сказал он.

На вопрос, что подразумевается под зачисткой спикер сказал, что "это происходящее в городе, из которого вышли все силы".

"В том числе и то, что вы сказали (работа с ДРГ, разминирование и т.п. - ред.)", - констатировал Лыховий.

Как добавил военный, в операционной зоне ОСГУ "Таврия" ситуация контролируемая.

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"Противник зализывает раны. Пытается проводить определенные наступательные действия на несколько других направлениях кроме Авдеевского, где количество атак противника уменьшилось. Также несколько уменьшилась активность вражеской артиллерии и вражеской авиации", - добавил спикер.

В частности, по его словам, за прошедшие сутки на всей операционной зоне зафиксировано на всей операционной зоне ОСГВ "Таврия" 26 авиаударов.

"Это тоже много как для всего фронта, но меньше, чем в предыдущие дни у нас было. И зафиксировано 803 обстрела - это где-то вдвое меньше, чем на самой горячей фазе Авдеевской оборонной операции. При этом стабильно высоким остается использование врагом дронов-камикадзе. Было 122 удары дронами-камикадзе за прошедшие сутки. Ракетных ударов не было", - отметил Лыховий.