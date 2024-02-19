"Правками Лозового" власть готовится снести еще тысячу топ-коррупционных дел, - Шабунин

Частичная отмена "правок Лозового" позволит закрыть тысячу коррупционных дел топового уровня.

Об этом в Facebook сообщил глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Неотвратимость наказания – это не только о справедливости. Неотвратимость наказания – это о деньгах для финансирования нашего выживания как страны. Бюджет теряет около 200 млрд грн из-за нежелания власти реформировать БЭБ, таможню и налоговую.

Напомню, что тремя этими органами рулит Татаров, отмазанный от наказания "правками Лозового". Это не единственный кейс, уничтоженная справедливость в котором стоит нам десятки миллиардов. "Правками Лозового" власть готовится снести еще 1000 ТОП-коррупционных дел", - говорится в сообщении.

"Весь этот трэш взялся защищать министр юстиции Малюська, который был партнером во многих наших адвокационных кампаниях. Видимо, по роду службы Денису пришлось манипулировать (вплоть до откровенной лжи), что, мол, именно частичная отмена в январе 2024 года (!) "правок Лозового" дала возможность силовикам щемить бизнес.

Например, на прошлой неделе суд воспользовался "правками Лозового", чтобы на 9 месяцев продолжить расследование против Игоря Мазепы. Теми же правками в процессуально аналогичной ситуации суд пользовался, чтобы ЗАКРЫТЬ производство против Олега Татарова", - добавил глава ЦПК.

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