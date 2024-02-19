Попытки наступления на Работино пресекаются, враг уничтожается в окрестностях, - Тарнавский
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврія" Александр Тарнавский в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в зоне ответственности ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки враг нанес 26 авиаударов, совершил 33 штурмовые действия и 803 артобстрела.
"На Авдеевском направлении наши защитники отразили 5 атак врага в районах Новобахмутовки, Ласточкино и Первомайского. Здесь украинские военные закрепились на новых рубежах обороны и успешно отражают попытки российских окупантов развить наступление", - добавляет Тарнавский.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки, где враг при поддержке авиации 18 раз пытался прорвать оборону наших войск.
Тарнавский также информирует, что на Запорожском направлении враг 10 раз пытался атаковать позиции наших войск в районе села Работино. Здесь россияне вернулись к тактике малых штурмовых групп с привлечением нескольких единиц бронетехники. Эти попытки наступательных действий пресекаются, враг в окрестностях Работино уничтожается.
Общие потери врага в операционной зоне ОСГВ "Таврія" за минувшие сутки составили: 624 российских оккупанта, 4 танка, 21 боевая бронемашина, 4 артсистемы, 7 автомобилей, 1 единица спецтехники - это установка разминирования УР-77, которую называют "Змей Горыныч". Также Силы обороны уничтожили 1 склад боеприпасов противника; нейтрализовали или уничтожили 239 БПЛА разных типов.