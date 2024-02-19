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Греция, Кипр и Франция блокируют финансирование поставок Bayraktar и артснарядов для Украины

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Три страны заблокировали финансирование поставок для Украины беспилотников Bayraktar и артиллерийских снарядов турецкого производства, которые должны были закупаться за европейские средства.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Kathimerini.

"В ходе заседания Комитета по вопросам политики и безопасности Европейского Союза в начале прошлой недели три страны заявили о своей оппозиции, наложив вето на предложение, которое, казалось, получило поддержку большинства государств-членов", - информирует издание.

Журналисты Kathimerini со ссылкой на дипломатический источник в Брюсселе отмечают, что постоянные представительства Греции и Кипра в ЕС некоторое время имели признаки готовящегося большого заказа со стороны Турции, который будет финансироваться за средства ЕС, предназначенные для экстренных нужд Украины.

"Когда это действительно подтвердилось, постоянные представители Греции, Кипра и Франции быстро отреагировали, заблокировав процедуру", – отмечает издание.

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Топ комментарии

  • Hanka Panyanka
    велика дяка..., кругом одні тільки друзі...
  • vismavista
    Скільки тобі рочків? Ти не знаєш, що у кожної країни власні уявлення про загрози? Греції і Кіпру на першому місці- загроза із боку Туреччини. Туреччина вже оголосила шельф Кіпру- зоною власних еконрмічних інтересів, вони готуються до взаємного військового конфлікту.
    А в Україні є кошти, щоб закуповувати Бар'яктари, тим більше, що зараз це не критичне озброєння. Україні достатньо скоротити видатки на утримання лиш Зеленьського, лиш наполовину -і можна купувати Барь'яктари.
  • Деніс Войцеховський
    Нехай краще порахують, скільки коштуватиме пряме зіткнення НАТО з росією та її посіпаками.
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