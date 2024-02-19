Китай предложил Орбану "пакт о безопасности" Венгрии
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Китай надеется углубить связи с Венгрией в области правоохранительной деятельности и безопасности, поскольку обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, заявил Орбану министр общественной безопасности Ван Сяохун.
Во время визита в Будапешт Ван выразил надежду на то, что такие усилия станут "новым событием в двусторонних отношениях" в таких областях, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.
Как отмечается, они также будут охватывать развитие потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", цель которой связать Китай с миром через торговлю и инфраструктурные связи.
Ван также встретился с министром внутренних дел Шандором Пинтером и подписал документы о сотрудничестве между правоохранительными органами и службами безопасности.
Reuters отмечает, что пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой Китая в Евросоюзе, поскольку ЕС взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира, несмотря на разногласия по правам человека, торговый дисбаланс и вторжение России в Украину.