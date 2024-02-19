Китай предложил Орбану "пакт о безопасности" Венгрии

Китай предложил поддержку давнему стратегическому партнеру Венгрии в вопросах общественной безопасности, которая выходит за рамки торговых и инвестиционных отношений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Китай надеется углубить связи с Венгрией в области правоохранительной деятельности и безопасности, поскольку обе страны отмечают 75-летие установления дипломатических отношений, заявил Орбану министр общественной безопасности Ван Сяохун.

Во время визита в Будапешт Ван выразил надежду на то, что такие усилия станут "новым событием в двусторонних отношениях" в таких областях, как борьба с терроризмом и транснациональной преступностью.

Как отмечается, они также будут охватывать развитие потенциала безопасности и правоохранительных органов в рамках инициативы президента Си Цзиньпина "Один пояс, один путь", цель которой связать Китай с миром через торговлю и инфраструктурные связи.

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Ван также встретился с министром внутренних дел Шандором Пинтером и подписал документы о сотрудничестве между правоохранительными органами и службами безопасности.

Reuters отмечает, что пакт о безопасности с Венгрией является дипломатической победой Китая в Евросоюзе, поскольку ЕС взвешивает свои связи со второй по величине экономикой мира, несмотря на разногласия по правам человека, торговый дисбаланс и вторжение России в Украину.