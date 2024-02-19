Некоторые подразделения 3-й ОШБр были в полном окружении, но смогли выйти из Авдеевки, - Жорин
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На территории коксохимического завода в Авдеевке не осталось ни одного воина 3-й ОШБр, они смогли выйти.
Об этом сообщил заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас можем говорить, что некоторое время некоторые подразделения Третьей штурмовой в самой Авдеевке были в полном окружении, но смогли выйти", - говорится в сообщении.
На территории Авдеевского коксохима не осталось ни одного воина бригады, отметил Жорин.
"Там в принципе ничего не осталось, кроме нескольких полуразрушенных подвальных помещений. Почти половина всех КАБов, которые падали нам на голову в Авдеевке, пришлись на территорию коксохима", - подытожил он.
Напомним, 18 февраля Силы обороны Украины завершили вывод подразделений из Авдеевки в Донецкой области.