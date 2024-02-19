Преступления против Майдана: ГБР передало в суд 117 обвинительных актов, включая и относительно всего экс-руководства Украины. ИНФОГРАФИКА

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили 239 подозрений, а в отношении 211 человек передали 117 обвинительных актов в суд за 4 года расследования "дел Майдана".

​Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

"Одним из важных достижений стало завершение и передача в суд наибольшего "дела Майдана" в отношении тогдашнего руководства государства и руководителей правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Среди них: бывший президент Украины, экс-председатель СБУ и его первый заместитель, экс-министр внутренних дел и его заместитель, экс-министр обороны, экс-командующий внутренними войсками, экс-руководитель милиции столицы, его заместитель и руководитель полка "Беркут".

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Бывшие чиновники обвиняются в организации убийств 67 человек и причинении телесных повреждений 887 гражданам с 18 по 20 февраля 2014 года.

"Но работники ГБР продолжают работу, пока все причастные к преступлениям во время Евромайдана - до последнего исполнителя - не понесут заслуженное наказание. Как известно, для противодействия 841 тысяче активистов с ноября 2013-го по февраль 2014-го было привлечено 60 тысяч правоохранителей", - отмечают в ГБР.

В пресс-службе добавили, что с начала этого года по материалам ГБР в суд переданы обвинительные акты в отношении непосредственных убийц активистов Майдана, о подозрении сообщено знаковым фигурантам расследования.

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