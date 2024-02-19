Операторы "Армии дронов" в течение недели уничтожили 168 оккупантов и поразили более 350 единиц российской техники, - Федоров. ИНФОГРАФИКА

Беспилотники "Армии дронов" с 13 по 19 февраля 2024 года ликвидировали 168 оккупантов и поразили более 350 единиц российской техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм вице-премьера по инновациям, министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

"Беспилотники Армии дронов поразили более 350 единиц российской техники.

За прошлую неделю ударные подразделения дронов поразили 46 российских танков, 121 боевую бронированную машину, 89 грузовиков и 63 пушки", - говорится в сообщении.

Как видно из инфографики, уничтожено 12 САУ, 10 складов бк/топлива и 3 РСЗО.

Отмечается, что в отчет вошли данные роты Нацгвардии Украины, подразделения СБУ, 1 подразделения Госспецсвязи и 15 рот ВСУ.

Федоров отметил, что подразделения предоставили видеоподтверждение каждого поражения.

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