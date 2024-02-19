Рашисты обстреляли из "Града" село на Запорожье, погиб мужчина
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Сегодня, 19 февраля, вражеские войска обстреляли территорию Запорожской области, под огонь из "Града" попало село Приморское Васильевского района.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
"Государство-зло продолжает воевать с мирным населением. Рашистские изверги сегодня отобрали еще одну невинную жизнь на запорожской земле. Около 12:00 оккупанты обстреляли из "Градов" село Приморское Васильевского района. Погиб 57-летний местный житель. Чей-то сын, муж, отец", – говорится в сообщении.