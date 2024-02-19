В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, укравшего вертолет Ми-8 в армии РФ и пригнавшего его в Украину. ВИДЕО

Российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.