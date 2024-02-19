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В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, укравшего вертолет Ми-8 в армии РФ и пригнавшего его в Украину. ВИДЕО

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Российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Кузьминов скончался в Испании.

Спикер ГУР МО Андрей Юсов это подтвердил.

"Можем подтвердить факт смерти", – сказал он в комментарии.

СМИ публикуют видео с места смерти российского пилота Кузьминова.

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Топ комментарии

  • Tierre
    Херово...не смогли забеспечити нову особистість - антиреклама нашим закликам до рашистів здаватися і явний кріт у наших структурах ГУР чи хто там цим займався...
  • Oleksandr Onys
    Нічого неочікуваного. Живим з "найкращої країни на Землі" вийти вкрай складно
  • oylee
    Особливо, якщо довіритись Зеленському та Їрмаківському кварталу.
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