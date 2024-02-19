В Испании нашли мертвым российского пилота Кузьминова, укравшего вертолет Ми-8 в армии РФ и пригнавшего его в Украину. ВИДЕО
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Российский пилот Максим Кузьминов был найден мертвым в Испании. Летом 2023 года в рамках операции Главного управления разведки Минобороны он перегнал вертолет Ми-8 армии РФ на территорию Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что Кузьминов скончался в Испании.
Спикер ГУР МО Андрей Юсов это подтвердил.
"Можем подтвердить факт смерти", – сказал он в комментарии.
СМИ публикуют видео с места смерти российского пилота Кузьминова.