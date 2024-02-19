Военным Объединенных сил представили нового командующего – генерал-лейтенанта Содоля

19 февраля личному составу Командования объединенных сил ВС Украины представлен новый командующий генерал-лейтенант Юрий Содоль.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается на странице командования Объединенных сил в Facebook

Соответствующий указ №71/2024 был опубликован 11 февраля 2024 г. на сайте Офиса президента.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль до этого занимал должность командующего Морской пехотой Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины. С первых дней широкомасштабного вторжения России он отвечал за оборону на одном из самых сложных участков фронта.

Юрий Содоль родился 26 декабря 1970 года в Чугуеве Харьковской области в семье военных. Образование получил в Мариуполе Донецкой области, окончив среднюю школу в 1988 году. В том же году поступил в Сумское высшее артиллерийское командное училище, где завершил обучение в 1992 году.

В 2002 году успешно окончил Национальную академию обороны Украины, по специальности боевое применение и управление действиями подразделений Сухопутных войск.

Службу в Десантных войсках ВС Украины Юрий Содоль начал в 2003 году. Четыре года спустя, в 2007 году, он был назначен командиром 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

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В российско-украинской войне Юрий Содоль с 2014 года. Тогда на должности командира 25-й отдельной воздушно-десантной бригады он возглавлял военные операции в самых горячих точках, освобождая украинские города от вражеского вторжения. Бои за Рубежное, штурм Ямполя, оборона Донецкого аэропорта, прикрытие выхода украинских сил из Дебальцево – это лишь некоторые примеры, в которых бригада под руководством Юрия Содоля принимала участие.

В январе 2015 года его назначили первым заместителем командующего Десантно-штурмовыми войсками, а с марта 2018 года он занимал должность командующего Морской пехотой ВМС ВС Украины.

В феврале 2022 г он был награжден званием Героя Украины за активное участие в боях под Волновахой Донецкой области. Там он организовал успешное контрнаступление, выведя людей из-под атаки противника, что дало возможность спасти жизнь сотням военных. Также Содоль принимал участие в обороне Мариуполя.

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В 2023 году он возглавлял оперативно-тактическую группировку в Донецке на Угледарском направлении.

Генерал-лейтенант Юрий Содоль женат и имеет двух сыновей, также избравших военную службу.