23 тыс. человек считаются пропавшими без вести с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, - Красный Крест

За почти два года после начала вторжения России в Украину без вести пропавшими считаются 23 тысячи человек.

Об этом сообщили в Международном Красном Кресте, передает Цензор.НЕТ.

"Международный Комитет Красного Креста (МККК) работает, чтобы выяснить судьбу 23 000 человек, семьи которых не имеют известий от них - либо потому, что они попали в плен или были убиты, либо потому, что связь с ними была утрачена после того, как они покинули свой дом. Из всех невыразимых потерь и страданий наибольшую боль наносит разделеннось семьи. Через два года после эскалации вооруженного конфликта гуманитарные нужды продолжают расти, в том числе для миллионов перемещенных лиц на территориях обеих стран и за их пределами", - говорится в сообщении.

Читайте также: ООН и Красный Крест игнорируют видео, на котором россияне используют пленных в качестве "живого щита", - Лубинец

Как отмечается, до конца января 2024 года, в сотрудничестве с национальными обществами Красного Креста и Красного Полумесяца в Украине, России и других странах, МККК помог 8 тыс. семей получить информацию о судьбе или местонахождении их пропавших без вести близких. За последние два года МККК получил более 115 тыс. обращений – по телефону, через онлайн-формы, письмами или лично – от семей в России и Украине, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников.

Читайте также: Украинцы, находящиеся в Европе, смогут сдать образцы ДНК для поиска пропавших во время войны родственников, - МВД