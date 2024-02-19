Байден готов обсудить помощь Украине со спикером Палаты представителей Джонсоном

Президент США Джо Байден готов провести встречу со спикером Палаты представителей Конгресса США Майком Джонсоном, чтобы обсудить законопроект о помощи Украине и другим союзникам США, если тому "есть что сказать".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

Байден убежден, что республиканцы "совершают большую ошибку", не отвечая на угрозы России. "Как они уходят от угрозы со стороны России, отвращаются от НАТО, от того, чтобы выполнять наши обязательства. Это шокирует. Я никогда такого не видел", - заявил президент США, отвечая на вопросы прессы по прибытии в Белый дом.

Байден ранее критиковал республиканцев за нежелание принять закон о помощи и решение спикера Джонсона отправить Палату представителей на двухнедельные каникулы без голосования за законопроект.

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Напомним, Нижняя палата Конгресса США ушла на каникулы, не рассмотрев вопрос о помощи Украине. Конгрессмены вернутся в Вашингтон 28 февраля.