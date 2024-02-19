Россияне согласились эвакуировать раненых из "Зенита", после чего расстреляли их, - 110-я ОМБр

Россияне должны были эвакуировать раненых украинских военных из окруженного опорного пункта "Зенит", а вместо этого расстреляли их.

Об этом заявили в фейсбуке 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что выход личного состава 110-й бригады из Авдеевки происходил в условиях непрерывной бомбардировки вражеской авиацией и артиллерийских обстрелов, постоянных атак fpv-дронов, атак на эвакуационные автомобили, обстрелов эвакуационных путей. Из-за этого нескольких тяжелораненых и погибших военнослужащих не удалось эвакуировать.

"Противник развивал быстрое, масштабное наступление, не оставляя шансов для повторных попыток", - подчеркивается в сообщении.

Из-за полного окружения опорного пункта "Зенит" было принято решение связаться с координационным центром и организациями, ведущими переговоры с вражеской стороной по обмену пленных для оказания помощи нашим тяжелораненым безоружным военным, в соответствии с международными правилами ведения войны и законами, защищающими военнопленных. После этого враг сообщил координаторам этого процесса, что соглашается провести эвакуацию наших раненых и оказать им помощь, а в дальнейшем – обменять.

Наши военнослужащие получили приказ сохранить свою жизнь.

"О случившемся потом мы узнали из вражеских ресурсов. На обнародованном врагом видео с захваченной позиции "Зенит" родственники опознали Георгия Павлова, Андрея Дубницкого, Ивана Житника - погибшими. По нашим данным, враг также расстрелял Александра Зинчука и Николая Савосика. О информации пока не подтверждена, скорее всего, он был из приданого подразделения", - пишут в 110-й ОМБр.

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Выход Сил обороны из Авдеевки

16 февраля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что Силы обороны Таврического направления решили отойти с позиции "Зенит" в Авдеевке на юго-восточной окраине города.

В ночь 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский принял решение о выведении наших подразделений из Авдеевки. В свою очередь командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский проинформировал, что Силы обороны вышли из Авдеевки на заранее подготовленные позиции. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, решение о выходе украинских войск из Авдеевки является профессиональным и справедливым.

Позже стало известно, что на заключительном этапе операции, под давлением превосходящих сил противника, несколько украинских военнослужащих попали в плен при выходе из Авдеевки.

Позже главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов опубликовал список из шести тяжелораненых украинских военнослужащих 110-й механизированной бригады, которых россияне расстреляли на опорном пункте "Зенит" под Авдеевкой 14 февраля.

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