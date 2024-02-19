С оккупированной части Херсонщины удалось вернуть еще пятерых детей
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"14-летняя девочка – сирота. Она жила с бабушкой-опекуншей. И вот самый родной человек умер. Ребенок остался один в оккупации. Трудно представить, что переживала и чувствовала девочка. Но сегодня он на свободной украинской земле. Где о ней позаботятся. Она – одна из тех, кого удалось вернуть с временно оккупированного левобережья Херсона", - написал Прокудин.
Как отметил глава ОВА, вместе с девочкой удалось выехать еще четырем детям с родителями. Это две семьи. Взрослые сами обратились в благотворительную организацию Save Ukraine с просьбой помочь.
Прокудин поблагодарил всех, кто вырывает детей из ужасов оккупации.
"С начала года удалось вернуть 16 детей из Херсона", - добавил Прокудин.