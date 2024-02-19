Минцифры сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян, - Федоров

Starlink у россиян можно "отключить". Минцифры сотрудничает со SpaceX по этому вопросу.

Об этом в интервью Суспільному рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, и сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было. SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, можно ли отключить "Starlink" на оккупированной территории, Федоров отметил, что нам нужно, чтобы они там работали, потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА.

"Есть другой способ, как сделать, чтобы наши "Старлинки" работали, а остальные – нет. Мы работаем со SpaceX над этим", – пояснил он.

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