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Минцифры сотрудничает со SpaceX, чтобы отключить Starlink у россиян, - Федоров

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Starlink у россиян можно "отключить". Минцифры сотрудничает со SpaceX по этому вопросу.

Об этом в интервью Суспільному рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

"Мы нашли алгоритм, предложили его SpaceX, и сейчас у нас происходит коммуникация, как сделать так, чтобы подобных кейсов не было. SpaceX что-то подобное уже делали с правительством Израиля", - сообщил он.

Отвечая на вопрос, можно ли отключить "Starlink" на оккупированной территории, Федоров отметил, что нам нужно, чтобы они там работали, потому что используются определенные технологии, связанные с БПЛА.

"Есть другой способ, как сделать, чтобы наши "Старлинки" работали, а остальные – нет. Мы работаем со SpaceX над этим", – пояснил он.

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Топ комментарии

  • Вячеслав Тотал
    одни великие и малые потуги Авдеевки берут 10 лет, другие ******** из афгана кинув всё добро. и никак **** нигде не столкнутся, а страдаем мы.
  • Олег Мандрівник 5f262892
    Ну так переписать все номера терминалов что дали США и что закупили волонтёры. Передать в Старлинк. Все терминалы в зоне боевых действий, которых нет в списке вырубить
  • ий
    Хочу напомнить,что именно по просьбе Федорова Маск обеспечил старлинк в начале войны.Так какого хера вы ржете,как убогие?
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