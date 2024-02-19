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Враг запустил по Украине несколько групп "шахедов", - Воздушные силы

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шахеди
Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе вражеских ударных беспилотников в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"БпЛА на юге Харьковской области, курс западный. БпЛА из Харьковской области в северной части Днепропетровщины, курс юго-западный", - говорится в сообщении ВС.

Также зафиксированы новые группы ударных БПЛА в северной части Херсонской области, они двигаются в направлении Николаевской области, курс западный.

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Топ комментарии

  • Микола Січень 72a7e4d0
    Свинособаки..
  • Голос Держави
    А якби не комендантська година, можна б було піти на нічне полювання на шахеда..
  • Kan Kan 21c2f560
    Впевнений, с Зе буде все добре, як і при інших обстрілах
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