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Украина получит от Канады более 800 дронов на $73 млн этой весной, - министр обороны Блэр

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SkyRanger R70
Фото: Источник
Канада передаст Украине более чем 800 беспилотников этой весной.

Об этом заявил министр обороны Канады Билл Блэр, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Канада инвестирует более 95 млн дол., чтобы предоставить Украине более 800 дронов SkyRanger R70", - отметил он.

Блэр добавил, что эти дроны канадского производства – одни из лучших в мире в своем классе.

"Они могут транспортировать разные грузы весом до 3,5 кг, в том числе боеприпасы. Эти дроны помогут украинцам на передовой быстро, точно и эффективно определять цели", - подчеркнул министр.

По его словам, SkyRanger способен определять отдельные транспортные средства и источники тепла с большого расстояния и в плохих погодных условиях.

"Мы ожидаем, что первые системы поступят Вооруженным силам Украины уже этой весной. Они спешат – и так же мы", – подчеркнул Блэр.

Министр уточнил, что подписанный с производителем дронов контракт предусматривает также предоставление запасных деталей и услуг по обслуживанию.

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Топ комментарии

  • vitaliymkua
    Дяка величезна. Проте це навіть не тритина від денного виробництва обіцяного зевладою мільйону дронів на рік. Що становить, з урахуванням високосного року, 2732 дрони на день.
  • Виктор Дийнега
    Дронов много не бывает. Спасибо Канада
  • Urs
    Так, це дуже крутий "мавік", який н віть використовують ВМС Норвегії. Ці коптер мають дуже міцну конструкцію та добре підходять для важких умов, що характеризуються дощем, снігом, вітром, морськими бризками та низькими температурами. На додаток до цього БЛА мають хорошу вантажопідйомність та тривалий час автономної роботи. Ще одна перевага, яку нині мало хто може запропонувати на комерційному ринку - фіксовані фронтальні теплова та оптична камери, з яких БЛА можуть передавати зображення, незалежно від типу підвішених під фюзеляжем датчиків корисного навантаження. Таким чином оператор завжди може візуально контролювати політ БЛА. Мультикоптери обладнані системою широкосмугового зв'язку. Пропускна здатність цього каналу становить до 15 Мбіт на секунду, що дозволяє одночасно передавати в реальному масштабі часу як відеозображення HD як з камери переднього огляду, так і дані з датчиків корисного навантаження. Вони мають радіоелектронний захист, інфрачервону\тепловізійну оптоелетронну станцію FLIR p 30-кратним зумом та роздільною здатністю 4K Full HD, потужний бортовий проесор, який дозволяє відслідковувати мобільні телефони в навіть визначати особи людей.
    І якщо ця коштовна хрінь буде летіти на висоті тисячу, або дві, або три тисчі метрів, то його не буде видно для ураження. Тому і ціна така "неадекватна".
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