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Возле Одессы подорвали автомобиль с членом Украинской добровольческой армии Кручининым и его женой

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теракт
Недалеко от Одессы взорвался автомобиль, в котором находились члены Украинской добровольческой армии - Альберт и Наталья Кручинины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в фейсбуке Украинской добровольческой армии.

"Сегодня вечером возле одного из военных объектов в пригороде Одессы был подорван автомобиль Украинской добровольческой армии, в котором находились наши побратим и посестра - Альберт и Наталья Кручинины. Прямо сейчас за их жизнь борются врачи. На месте работает полиция", - написали в УДА.

Там расценивают указанное преступление как террористический акт, а приоритетной версией рассматривают деятельность вражеских ДРГ. Отмечается, что подразделения безопасности УДА уже получили срочные указания.

"Призываем всех возможных очевидцев преступления, а также лиц, которым известна любая информация о его заказчиках и исполнителях, связаться с командованием УДА. Гарантируем анонимность и вознаграждение в размере 10 тысяч долларов США за информацию, которая поможет задержать или ликвидировать ДРГ" - отметили в УДА.

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Топ комментарии

  • Эдуард Рыбченко
    как одессит скажу контра никуда и не опускала бошку как сидела рулила Одессой и потоками так и рулит откроенное шизофреническое лайно и идиоты полезные... провокаторы лица совершившие акты террора убийства нападения... таки да сбежали а 90% осталось нардепы депутаты сел городов поселков Одессы области района Одесского даже меры и головы.. так что все тип топ для них..
  • Вадим Карапіщенко
    І все воно якось одночасно. І зброї немає, і Залужного зняли, і Авдіївка, і добровольців підривають на роковини Майдану....
  • Al Kap
    Контра піднімає голову та відкрито разгортае свої прапори- нищать патріотов.

    Украіна у небезпеці.
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