Суд продолжил меру пресечения экс-президенту "Мотор Сичи" Богуслаеву. Он будет под стражей до 18 апреля

Экс-президент "Мотор Сичи" Вячеслав Богуслаев будет под стражей до 18 апреля.

Об этом рассказал адвокат Боуслаева Руслан Волынец, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Защитник сообщил, что это первое заседание, где суд должен был начать рассмотрение по существу, но не хватило времени. Сначала суд отклонил ходатайство прокурора об отстранении одного из адвокатов, остальное время рассматривали продолжение меры пресечения.

"Апелляция, конечно, будет. У Богуслаева резко ухудшается здоровье, при чем динамично. И это не мы говорим, это медики СИЗО документы выдают. На это уже обращают внимание, но ответственность брать боятся. Видимо, дождутся, когда будет совсем, а затем передумают", - подчеркнул он.

По его словам, во время заседания прокурор озвучил ряд рисков, связанных с освобождением Богуслаева из-под стражи, среди которых:

укрывательство;

препятствование следствию;

влияние на свидетелей;

уничтожение и сокрытие доказательств.

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Дело Богуслаева

Напомним, 22 октября 2022 года главу правления одного из крупнейших запорожских предприятий "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева задержали силовики.

В СБУ сообщили, что задержали Богуслаева по подозрению в работе в РФ. Позже СБУ опубликовала доказательства сотрудничества президента "Мотор Сичи" с РФ.

По данным главного редактора Цензор.НЕТ Юрия Бутусова, СБУ с 2019 года прослушивала Богуслаева и знала о его связях с РФ.

В то же время журналисты "Схем" установили, что Богуслаев имеет гражданство РФ.

Позже Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО "Мотор Січ".

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