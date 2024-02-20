США готовят санкции против китайских компаний, помогающих России в войне против Украины, - CNBC

США планируют ввести санкции против китайских компаний, помогающих РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNBC.

В издании отмечают, что член комитета Палаты представителей США по международным отношениям Джеральд Коннолли заявил, что законодатели уже рассматривают возможность внедрения санкций, после того как на прошлой неделе аналогичные меры были предложены Европейским Союзом.

"Китай должен понять, что те же санкции, которые начинают реально закрепляться в России и влияют на российскую производительность, экономические показатели и качество жизни, могут быть применены и к Китаю", - рассказал Коннолли.

Он также подчеркнул, что "Китай может потерять гораздо больше, чем Россия".

В материале объясняется, что анкции США могут серьезно навредить китайской экономике, которая уже находится в упадке, после более медленного, чем ожидалось, восстановления Covid-19 и турбулентности в секторе недвижимости. Но таковой шаг также может навредить США, учитывая торговую взаимозависимость государств, и это рассуждение вызывало осторожность со стороны Вашингтона в прошедшем.

Однако Коннолли сказал, что это не помешает таким ограничениям. И добавил, что они могут быть приняты "очень скоро".

"Я надеюсь, что сама угроза этому - и тот факт, что европейцы действительно серьезно относятся к этому, что является относительно недавним развитием событий - должны прояснить некоторые мнения в Пекине, я надеюсь. Если бы широкие санкции были применены к Китаю, это действительно ударило бы по его экономике. А их экономические показатели сейчас и так слабы. Поэтому я надеюсь, что Китай тщательно просчитает, что последствия поддержки насилия и распущенности России в Украине не за горами", - подчеркнул Конноли.

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