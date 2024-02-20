Швеция сегодня объявит о крупнейшем пакете оборонной помощи Украине, - местные СМИ
Такую информацию обнародовало шведское издание Dagens Nyheter, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Как отмечается, этот пакет помощи от Швеции для Украины, которая продолжает отражать широкомасштабную военную агрессию со стороны РФ, станет уже 15-м по счету.
Пока его содержание не раскрывается, однако указывается, что в пакет войдет военная техника и оборудование из складов Вооруженных сил этой скандинавской страны.
Также в публикации отмечается намерение выделения средств на закупку нового оборонного оборудования у производителей. Оно позже будет передано Украине.
Ожидается, что о предоставлении украинской стороне очередной партии помощи от Стокгольма объявят во время пресс-конференций во вторник с участием шведских премьер-министра Ульфа Кристерссона и министра обороны Пола Йонсона.